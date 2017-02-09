"Терек" одержал волевую победу над "Вардаром"

"Терек" в товарищеском матче на сборе в Турции победил "Вардар". После первого тайма команда Рашида Рахимова уступала, но после перерыва грозненцы трижды поразили ворота македонцев. Дублем в составе "Терека" отметился Магомед Митришев.

Турция

Товарищеский матч

"ТЕРЕК" (Россия) - "Вардар" (Македония) - 3:1 (0:1)

Голы: Барсегян, 15 (0:1). Торже, 65 - с пенальти (1:1). Митришев, 71 (2:1). Митришев, 87 (3:1).

"Терек": Городов (Годзюр, 75), Уциев, Семенов, Плиев, Анхель, Роши (Торже, 46), Грозав (Митришев, 27), Кузяев, Пирис, Бериша (Мирзов, 46), Балай (Мбенг, 75).