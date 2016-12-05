Судьи сорвали острую атаку "Спартака"

На 33-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" – "Рубин" бригада арбитров сорвала опасную атаку красно-белых, ошибочно определив положение "вне игры" у Зуева. Второй ассистент Дмитрий Жвакин дал сигнал судье Михаилу Вилкову – и тот остановил матч. Хотя в момент передачи партнера Зуев не находился за линией офсайда. (Александр БОБРОВ)
Slim Taller
Убивают народную команду.Судью дисквалифицировать пожизненно.А ещё один раз аут неправильно ввели.
21:03
Babkin Vnuk
А почему не пишите что судья не удалил промеса??? Как после такого можно что то про заговор говорить?))
20:58
Человек 555
Надо писать петицию что б боброва убрали за проф не пригодность
20:57
71
Убивают спартак, гады))).
20:56
alexniko77
где возмущение про НЕ УДАЛЕНИЕ промеса ?! красная 200%
20:45
Эрмин
Никак не думал,что в КГБ были уроки футбола. А за что Боброва оттуда попёрли ? За враньё ?
20:40
old grumbler
Интересно когда штат газеты Спорт Уикенд купил Федун? что то в новостях не было сообщений...
20:38
serzheo
ммммм, как убивали спам
20:36
old grumbler
Опять Московская истерика... Пора показать Московских журналистов психиатру а то так скоро кусаться начнут и истерить без конца...
20:36
spetrov
Уважаемый Александр Бобров, понятно, что вы переживаете за Спартак, но надо же и честь знать. Вы скоро каждое движение игроков любимой команды на поле будете сопровождать новостью в ленте СЭ?
20:35
marksan
Опять судьи и Бобров через замочную скважину смотрящий!
20:33
shpasic
на кадре, конечно, не очень понятно, где Зуев, а где мяч, но как тут не поверить.
20:31
MAYERICK
От этого пропаштетного портала - вонь прямо с экрана монитора..........давай, грызун, про Промеса - страшновато, не ваша тема, что он уже на лавка должен быть............
20:31
SVSH
Беспредел просто какой-то
20:29
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
почему визга нет по каждой ошибке в других матчах? ах да. я забыл. это же не ведущее спортивное издание, а клубная пресса местного разлива...
20:28
М1967
Про Промеса против Бурлака напишите?
20:27
карельский свинопас
вы бы еще по диагонали показали дебилы
20:26