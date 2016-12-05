20:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Судьи сорвали острую атаку "Спартака"

Судьи сорвали острую атаку "Спартака". Фото Телеканал "Матч ТВ".
Судьи сорвали острую атаку "Спартака". Фото Телеканал "Матч ТВ".
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На 33-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак""Рубин" бригада арбитров сорвала опасную атаку красно-белых, ошибочно определив положение "вне игры" у Зуева. Второй ассистент Дмитрий Жвакин дал сигнал судье Михаилу Вилкову – и тот остановил матч. Хотя в момент передачи партнера Зуев не находился за линией офсайда. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (17)
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Slim Taller

Убивают народную команду.Судью дисквалифицировать пожизненно.А ещё один раз аут неправильно ввели.

21:03

Babkin Vnuk

А почему не пишите что судья не удалил промеса??? Как после такого можно что то про заговор говорить?))

20:58

Человек 555

Надо писать петицию что б боброва убрали за проф не пригодность

20:57

71

Убивают спартак, гады))).

20:56

alexniko77

где возмущение про НЕ УДАЛЕНИЕ промеса ?! красная 200%

20:45

Эрмин

Никак не думал,что в КГБ были уроки футбола. А за что Боброва оттуда попёрли ? За враньё ?

20:40

old grumbler

Интересно когда штат газеты Спорт Уикенд купил Федун? что то в новостях не было сообщений...

20:38

serzheo

ммммм, как убивали спам

20:36

old grumbler

Опять Московская истерика... Пора показать Московских журналистов психиатру а то так скоро кусаться начнут и истерить без конца...

20:36

spetrov

Уважаемый Александр Бобров, понятно, что вы переживаете за Спартак, но надо же и честь знать. Вы скоро каждое движение игроков любимой команды на поле будете сопровождать новостью в ленте СЭ?

20:35

marksan

Опять судьи и Бобров через замочную скважину смотрящий!

20:33

shpasic

на кадре, конечно, не очень понятно, где Зуев, а где мяч, но как тут не поверить.

20:31

MAYERICK

От этого пропаштетного портала - вонь прямо с экрана монитора..........давай, грызун, про Промеса - страшновато, не ваша тема, что он уже на лавка должен быть............

20:31

SVSH

Беспредел просто какой-то

20:29

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

почему визга нет по каждой ошибке в других матчах? ах да. я забыл. это же не ведущее спортивное издание, а клубная пресса местного разлива...

20:28

М1967

Про Промеса против Бурлака напишите?

20:27

карельский свинопас

вы бы еще по диагонали показали дебилы

20:26

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