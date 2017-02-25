Спортивный директор РФПЛ: "Покормили Думбья, чтобы не умер"

Малийский нападающий Мусса Думбья, которого "Арсенал" арендовал у "Ростова", покинул офис РФПЛ только в 00:30 по Москве.

- Он тут ходил-бродил. Мы его покормили, чтобы не умер, - сказал спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин. (Филипп ПАПЕНКОВ)