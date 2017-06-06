Соломон Кверквелия: "Локо" и "Рубин" согласовали мой трансфер? Я не в курсе"

Сегодня появилась информация, что "Локомотив" и "Рубин" согласовали трансфер защитника Соломона Кверквелии в столичный клуб. За комментариями "СЭ" обратился к самому футболисту, выступающему за железнодорожников на правах аренды. В минувшем сезоне 25-летний грузин провел 12 матчей в чемпионате России и четыре – в Кубке (одна игра за "Рубин"), который и завоевал с "Локо".

– Нахожусь в сборной Грузии, только от вас услышал эту новость, я не в курсе об этом, – сказал Кверквелия.

– Вы в "Локомотиве" хотите остаться?

– А вы как думаете?

– Наверное, да. Вы не раз об этом говорили.

– Где меня хотят больше видеть, где будут уважать, там я и буду играть.

– В "Рубине" может смениться главный тренер. Приход Курбана Бердыева может повлиять на ваше решение?

– Официально об изменениях в Казани не говорили. (Сергей АСТАХОВ)