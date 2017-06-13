СМИ: "Зенит" готов заплатить "Роме" за Маноласа и Паредеса 50 миллионов евро

Защитник "Ромы" Константинос Манолас и хавбек Леандро Паредес могут стать игроками "Зенита", утверждает Football Italia. На подписании контрактов с футболистами настаивает новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Предполагается, что сумма трансфера двух игроков составит 50 миллионов евро, что сможет помочь "Роме" уложиться в финансовый fair-play.

Ранее сообщалось, что римляне могут отпустить 22-летнего полузащитника за 25 миллионов евро. При этом петербуржцы готовы платить аргентинцу 3 миллиона евро в год, что в три раза больше, чем он зарабатывает сейчас.