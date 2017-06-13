СМИ: "Зенит" готов заплатить "Роме" за Маноласа и Паредеса 50 миллионов евро

Защитник "Ромы" Константинос Манолас и хавбек Леандро Паредес могут стать игроками "Зенита", утверждает Football Italia. На подписании контрактов с футболистами настаивает новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.
Предполагается, что сумма трансфера двух игроков составит 50 миллионов евро, что сможет помочь "Роме" уложиться в финансовый fair-play.
Ранее сообщалось, что римляне могут отпустить 22-летнего полузащитника за 25 миллионов евро. При этом петербуржцы готовы платить аргентинцу 3 миллиона евро в год, что в три раза больше, чем он зарабатывает сейчас.
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При этом петербуржцы готовы платить аргентинцу 3 миллиона евро в год, что в три раза больше, чем он зарабатывает сейчас. ================ с учетом налогообложения на руки будет получать в 5 раз больше ... sick all head
17:56
Alexandr_36_Zenit1925
marksan, за что? Халка продали Гарая и Витселя. этих пусть берут. за что стыдно? ФФП действует нельзя тратить больше чем зарабатываешь, на Зените были санкции продали игроков на 120 млн теперь возьмут за 50. за что стыдиться? я был бы рад если бы у нас такие игроки играли. А не Юсупов с Кокориным.
17:56
баламошка
Бугага)) Бомжи в своём репертуаре) Такие слова, как "селекция" и "менеджмент" им отродясь знакомы не были) Они умеют только за чужие лярды покупать готовых игроков) Нулевой тренер Костя Сарсания и никакущий президент РФС Фурсенка - герои России!
17:54
Доктор Хряк
)))
17:51
Доктор Хряк
зенит-супер-клуп ))))) ЗЫ: об этом Президент скажет 15 июня в 12.00 по МОСКВЕ на вопрос про пенсии, пенсионный возраст и уровень инфляции !)
17:51
Гаттузо Крут!!!!!!#!
И не дорого совсем. Бабушки даже не заметят. Факт. Надо брать. Грека очень хорош. Паредес имеет приличный потенциал , игры в Роме не портил, молод. А негров из бангнладеша пусть свинтак собирает.
17:50
marksan
Alexandr_36_Zenit1925_______ А Вам не стыдно?
17:48
Millwall82
Передас это box-to-box. Манолас один из сильнейших ЦЗ мира и главная звезда сб. Греции.
17:44
Alexandr_36_Zenit1925
kelt, Манолас ЦЗ
17:38
kelt
2 опорника, куда их столько, зачем тогда Нобоа?
17:36
Alexandr_36_Zenit1925
Ща понабегают, московские аналитики по газу)
17:35