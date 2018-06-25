СМИ: "Спартак" интересуется защитником "Депортиво" Шером

Защитник "Депортиво" и сборной Швейцарии Фабиан Шер заинтересовал несколько российских клубов, одним из которых является "Спартак", утверждает El Desmarque. Представители столичного клуба уже связывались с агентом 26-летнего игрока по поводу возможного трансфера.

Сообщается, что отступные за футболиста составляют 4 миллиона евро.

В данный момент Шер находится в России, где выступает в составе сборной Швейцарии на чемпионате мира.

Шер с 2017 года является игроком "Депортиво". В минувшем сезоне он провел 27 матчей за этот клуб, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

Все о чемпионате России по футболу