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СМИ: "Галатасарай" готов продать Снайдера "Зениту" за 4-5 миллионов евро

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"Галатасарай" готов продать полузащитника Весли Снайдера этим летом "Зениту", сообщает Webaslan. В турецком клубе хотят получить за хавбека 6 миллионов евро, но могут согласиться на предложение в 4-5 миллионов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. 

Ранее сообщалось, что в услугах Снейдера заинтересован лично новый наставник питерской команды Роберто Манчини. В прошлом сезоне голландец провел 33 матча за "Галатасарай", в которых забил пять мячей и сделал 17 передач. За стамбульский клуб он выступает с 2013 года. Ранее он играл в составе "Аякса""Реала" и "Интера".

 

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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