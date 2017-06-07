СМИ: "Галатасарай" готов продать Снайдера "Зениту" за 4-5 миллионов евро

"Галатасарай" готов продать полузащитника Весли Снайдера этим летом "Зениту", сообщает Webaslan. В турецком клубе хотят получить за хавбека 6 миллионов евро, но могут согласиться на предложение в 4-5 миллионов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Ранее сообщалось, что в услугах Снейдера заинтересован лично новый наставник питерской команды Роберто Манчини. В прошлом сезоне голландец провел 33 матча за "Галатасарай", в которых забил пять мячей и сделал 17 передач. За стамбульский клуб он выступает с 2013 года. Ранее он играл в составе "Аякса", "Реала" и "Интера".