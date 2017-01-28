Шишкин перешел из "Локомотива" в "Краснодар" на правах аренды

"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника "Локомотива" Романа Шишкина. 30-летний игрок будет выступать за "быков" на правах аренды до конца сезона.

Отмечается, что Шишкин прошел медицинское обследование, подписал с "Краснодаром" контракт и готов присоединиться к новой команде на сборе в Испании, который стартует 29 января.

В этом сезоне на счету игрока сборной России 12 матчей за "Локо".