Шишкин перешел из "Локомотива" в "Краснодар" на правах аренды

"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника "Локомотива" Романа Шишкина. 30-летний игрок будет выступать за "быков" на правах аренды до конца сезона.
Отмечается, что Шишкин прошел медицинское обследование, подписал с "Краснодаром" контракт и готов присоединиться к новой команде на сборе в Испании, который стартует 29 января.
В этом сезоне на счету игрока сборной России 12 матчей за "Локо".
Der schwein
Зачем в аренду? Странно всё как то...
22:49 28 января
Helicopter
Помню турнир РЖД с Реалом, Челси и тд..... Всё закрылась лавочка.
19:27 28 января
Slim Taller
Конкуренту в чём?! Краснодару вылет из премьер-лиги не грозит.Нынешний паровоз никакой им не конкурент.
19:13 28 января
AlCapone
Чудеса менеджмента: с каких пор игрока отдают в аренду конкуренту? В чем здесь выгода?
19:04 28 января
gayduk
Шпалыч продолжает разбазаривать игроков и готовится ко встрече с ФНЛ
17:45 28 января