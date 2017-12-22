12:57 22 декабря | Футбол — РФПЛ

Сергей Карякин: "Может, дать пару шахматных уроков Каррере?"

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Знаменитый российский гроссмейстер, давний болельщик "Спартака" Сергей Карякин в интервью "СЭ" рассказал, на что он готов в случае чемпионства красно-белых.

 
Сергей КАРЯКИН.Сергей Карякин: "Если "Спартак" станет чемпионом, готов дать пару шахматных уроков Каррере"

– На что готовы, если "Спартак" защитит титул?

– Открою маленькую тайну. В прошлом году обещал, что если красно-белые возьмут золото, то прыгну в бассейн в одежде. И меня многие обвиняли, что не сдержал слово. Так вот, я сдержал! Видео все смогут совсем скоро увидеть в фильме обо мне. Но сразу оговорюсь, что нырял не в бассейн, а в озеро. Это даже интереснее.

А насчет этого сезона… Не знаю, надо что-нибудь придумать. Может, дать пару шахматных уроков Каррере?

– Отличная идея!

– Тем более, хорошо общаюсь с ГлушаковымРебровым. Не исключено, что-нибудь еще родится. Главное, чтобы стали чемпионами! (Павел ГУРЕВИЧ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Каждый хорош на своём поле. Карякин на шахматном, а Каррера на футбольном. В спорте завязаны большие деньги и Федун не дурак - бы быстро выгнал нерадивого тренера, но "счёт на табло", поэтому всё в порядке

15:07 22 декабря