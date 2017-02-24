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"Локо" заявит Лоськова под 10-м номером

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По информации "СЭ", сегодня "Локомотив" заявит Дмитрия Лоськова под 10-м номером. Контракт с 43-летним ветераном, который работает в тренерском штабе Юрия Семина, будет подписан в ближайшие часы. Косвенно это подтверждает и "Инстаграм" железнодорожников. Последний раз Лоськов выходил на поле в сезоне-2012/13. (Сергей ЕГОРОВ)

 

Золотые слова, Дмитрий Вячеславович! 😏 #ЖелезноВместе #ТолькоЛоко #Лоськов #Легенда10

Публикация от Официальный блог ФК Локомотив (@fc_lokomotiv) Фев 24 2017 в 2:46 PST

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КОММЕНТАРИИ (8)
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bond1951

в ЛОКО МАРАЗМ что ли

14:51

Darkman79

Через час новость,ЦСКА заявляет Онопко,а Спартак Аленичева)

14:49

Sher-Khan

Что не новость про Локомотив - то бомба! Верните бабу Олю!! Новый менеджмент вместо того чтобы нормального нападающего найти три месяца дурью мается!!!

14:40

maxscorp78

ну ради прощального матча видимо

14:38

jаhlexx

Я знал, не пустые слова осенью просачивались в СМИ. Браво !!! Заслужил достойные проводы Капитан на все времена ! Вперёд Лоськомотив !!!

14:28

zoostation

на перспективу?

14:26

Паснаход

Сильный ход.

14:00

shpasic

так и хочется прокомментировать словами Лаврова...

13:56

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