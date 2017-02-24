"Локо" заявит Лоськова под 10-м номером

По информации "СЭ", сегодня "Локомотив" заявит Дмитрия Лоськова под 10-м номером. Контракт с 43-летним ветераном, который работает в тренерском штабе Юрия Семина, будет подписан в ближайшие часы. Косвенно это подтверждает и "Инстаграм" железнодорожников. Последний раз Лоськов выходил на поле в сезоне-2012/13. (Сергей ЕГОРОВ)

Золотые слова, Дмитрий Вячеславович! 😏 #ЖелезноВместе #ТолькоЛоко #Лоськов #Легенда10 Публикация от Официальный блог ФК Локомотив (@fc_lokomotiv) Фев 24 2017 в 2:46 PST