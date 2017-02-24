"Локо" заявит Лоськова под 10-м номером

По информации "СЭ", сегодня "Локомотив" заявит Дмитрия Лоськова под 10-м номером. Контракт с 43-летним ветераном, который работает в тренерском штабе Юрия Семина, будет подписан в ближайшие часы. Косвенно это подтверждает и "Инстаграм" железнодорожников. Последний раз Лоськов выходил на поле в сезоне-2012/13. (Сергей ЕГОРОВ)
bond1951
в ЛОКО МАРАЗМ что ли
14:51
Darkman79
Через час новость,ЦСКА заявляет Онопко,а Спартак Аленичева)
14:49
Sher-Khan
Что не новость про Локомотив - то бомба! Верните бабу Олю!! Новый менеджмент вместо того чтобы нормального нападающего найти три месяца дурью мается!!!
14:40
maxscorp78
ну ради прощального матча видимо
14:38
jаhlexx
Я знал, не пустые слова осенью просачивались в СМИ. Браво !!! Заслужил достойные проводы Капитан на все времена ! Вперёд Лоськомотив !!!
14:28
zoostation
на перспективу?
14:26
Паснаход
Сильный ход.
14:00
shpasic
так и хочется прокомментировать словами Лаврова...
13:56