Самодин стал игроком "Енисея"

"Енисей" на своем сайте объявил о приобретении нападающего Сергея Самодина. Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до мая 2018 года. Текущий сезон Самодин начинал в "Томи", однако из-за финансовых проблем у клуба по обоюдному согласию расторг контракт с командой. В 12 матчах премьер-лиги текущего сезона он забил один мяч.

Ранее форвард выступал за такие команды, как ЦСКА, "Днепр", киевский "Арсенал", "Кривбасс", "Черноморец", "Мордовию" и "Шинник".