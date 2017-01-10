Самодин стал игроком "Енисея"

"Енисей" на своем сайте объявил о приобретении нападающего Сергея Самодина. Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до мая 2018 года. Текущий сезон Самодин начинал в "Томи", однако из-за финансовых проблем у клуба по обоюдному согласию расторг контракт с командой. В 12 матчах премьер-лиги текущего сезона он забил один мяч.
Ранее форвард выступал за такие команды, как ЦСКА, "Днепр", киевский "Арсенал", "Кривбасс", "Черноморец", "Мордовию" и "Шинник".
Дополнительная информация
http://www.fc-enisey.ru/klub/novosti/item/4113-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%E2%80%93-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%8F