"Рубин" проиграл "Осиеку" на сборе в Испании

В товарищеском матче на сборе в Испании "Рубин" уступил хорватскому "Осиеку" со счетом 1:2. Единственный гол в составе казанцев забил нападающий Жонатас.
Товарищеский матч
"РУБИН" (Россия) – "Осиек" (Хорватия) – 1:2 (1:1)
Голы: Перошевич, 35 (0:1). Жонатас, 39 (1:1). Гргич, 51 (1:2).
"Рубин": Рыжиков, Камболов (Кузьмин, 62), Самбрано (Серхио Санчес, 62), Кверквелия (Бурлак, 62), Набиуллин (Устинов, 62), Бауэр (Сонг, 62), Гекдениз (Оздоев, 62), Цакташ (Ткачук, 62), Ахметов (Канунников, 62), Жонатас (Лестьенн, 62), Жемалетдинов (Рочина, 62).
П_о_в_а_р
Без Миранчука никак.
15:12 4 февраля
Айртон
Вопреки Главное - на букву Ч.)
14:40 4 февраля
Вопреки
Я валяюсь с этих писак.... " Рубин" уступил испанцам 0-1 (!!!), но единственный гол у казанцев забил..." В итоге оказалось, что 1-2.. Вот вам главное спортивное издание страны.
14:14 4 февраля
sb1006
Остаётся надеяться, что лимит косяков Рыжиков исчерпает в товарищеских матчах.
14:07 4 февраля