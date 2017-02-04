"Рубин" проиграл "Осиеку" на сборе в Испании

В товарищеском матче на сборе в Испании "Рубин" уступил хорватскому "Осиеку" со счетом 1:2. Единственный гол в составе казанцев забил нападающий Жонатас.

Товарищеский матч

"РУБИН" (Россия) – "Осиек" (Хорватия) – 1:2 (1:1)

Голы: Перошевич, 35 (0:1). Жонатас, 39 (1:1). Гргич, 51 (1:2).

"Рубин": Рыжиков, Камболов (Кузьмин, 62), Самбрано (Серхио Санчес, 62), Кверквелия (Бурлак, 62), Набиуллин (Устинов, 62), Бауэр (Сонг, 62), Гекдениз (Оздоев, 62), Цакташ (Ткачук, 62), Ахметов (Канунников, 62), Жонатас (Лестьенн, 62), Жемалетдинов (Рочина, 62).