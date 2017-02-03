"Ростов" сыграл вничью со "Шкендией"

"Ростов" на сборах в Белеке сыграл вничью с македонской "Шкендией". Единственный мяч за дончан провел Дмитрий Скопинцев. В поединке приняли участие три игрока на просмотре, один из которых был заменен на 40-й минуте. Встреча прошла в формате два тайма по 30 минут.

Белек (Турция)

Контрольный матч

"Ростов" - "Шкендия" - 1:1 (1:0)

Гол у "Ростова": Скопинцев, 23 (1:0).

"Ростов": Комиссаров (Гошев, 31), Скопинцев (Ярошенко, 40), Гацкан, Григорьев, Киреев, Байрамян, Девич, Азмун, три игрока на просмотре (один заменен на Христиса на 40-й минуте).