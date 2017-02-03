17:52 3 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" сыграл вничью со "Шкендией"

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"Ростов" на сборах в Белеке сыграл вничью с македонской "Шкендией". Единственный мяч за дончан провел Дмитрий Скопинцев. В поединке приняли участие три игрока на просмотре, один из которых был заменен на 40-й минуте.  Встреча прошла в формате два тайма по 30 минут.

Белек (Турция) 

Контрольный матч

"Ростов" - "Шкендия" - 1:1 (1:0)

Гол у "Ростова": Скопинцев, 23 (1:0).

"Ростов": Комиссаров (Гошев, 31), Скопинцев (Ярошенко, 40), Гацкан, Григорьев, Киреев, Байрамян, Девич, Азмун, три игрока на просмотре (один заменен на Христиса на  40-й минуте).

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