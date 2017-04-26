Роман Бабаев: "ЦСКА немного опроверг стереотип, что играет от обороны"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над "Локомотивом" в матче 25-го тура чемпионата России (4:0) отметил уверенную игру армейской команды, передает со стадиона "Арена ЦСКА" корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он добавил, что ЦСКА мог забить еще больше.

– Очень хорошая игра в исполнении ЦСКА! Качественно провели все 90 минут, матч смотрелся целостно. Показали атакующий футбол, хотя обычно играем от обороны. Так что немного опровергли стереотип. Были возможности забить даже больше. Словом, и игра очень понравилась. Единственное, что огорчило, – травма Дзагоева...

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Локомотив"