Резвухин – о драке в матче "Амкар" – "Уфа": "Молодежь потолкалась, это просто эмоции"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин считает, что никакой драки в концовке матча 23-го тура молодежного первенства России против "Уфы" (2:2) не было. Перед самым финальным свистком произошла стычка между Хаважем Аушевым и Александром Филиным, которая переросла в небольшую потасовку между командами. Зачинщики конфликта получили по красной карточке. (Эпизод на видео – с отметки 1:50:50).

– Там никакой драки не было. Ребята потолкались. Ничего страшного, это молодежь, эмоции. Обоих футболистов удалили. Так бывает в футболе, – отметил Резвухин.

– Видимо, счет 2:2 никого не устроил?

– Конечно, не устраивал. Всем хотелось победить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)