Председатель совдира "Крыльев" – о скандале с полузащитником Башкировым: "Если нет головы на плечах – будет работать в другом месте"

Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что к полузащитнику Евгению Башкирову, которого задержали сотрудники ГИБДД за вождение в нетрезвом виде, будут применены самые строгие санкции.

– Клуб проведет расследование и выявит причины нарушения Башкировым дисциплины. Естественно, к нему будут применены самые жесткие санкции, – сказал Шляхтин.

– Как Башкиров такое допустил, тем более, на фоне недавнего заключения под стражу Кокорина и Мамаева?

– Понимаете, футболисты – взрослые люди, у них есть определенные договорные обязательства. Если у них нет головы на плечах, значит, будут работать в другом месте. Страна большая, найдется место, где нужны рабочие руки. (Иван Торопцев)​

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