16:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павел Андреев: "Селихов со "Спартаком" ничего не подписывал"

0
0
0
1

Агент Павел Андреев опроверг информацию о свершившемся факте перехода вратаря "Амкара" Александра Селихова в московский "Спартак". Сообщения об этом появились сегодня в соцсетях.

– Селихов со "Спартаком" ничего не подписывал, – сказал Андреев, представляющий интересы футболиста.

– И договоренности о переходе нет?

– Пока нет.

В то же время, по информации "СЭ", переход вполне может осуществиться на следующей неделе. (Сергей ЕГОРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Амкар"

Опрос

Нужен ли "Спартаку" вратарь Александр Селихов?
голосовать
0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

serzheo

Вот как. То есть, если Спартак выиграет, и во вторник Селихов перейдет в данный клуб, можно говорить о договорняке?

16:34

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ