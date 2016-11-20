Павел Андреев: "Селихов со "Спартаком" ничего не подписывал"

Агент Павел Андреев опроверг информацию о свершившемся факте перехода вратаря "Амкара" Александра Селихова в московский "Спартак". Сообщения об этом появились сегодня в соцсетях.

– Селихов со "Спартаком" ничего не подписывал, – сказал Андреев, представляющий интересы футболиста.

– И договоренности о переходе нет?

– Пока нет.

В то же время, по информации "СЭ", переход вполне может осуществиться на следующей неделе. (Сергей ЕГОРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Амкар"