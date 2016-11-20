Павел Андреев: "Селихов со "Спартаком" ничего не подписывал"

Агент Павел Андреев опроверг информацию о свершившемся факте перехода вратаря "Амкара" Александра Селихова в московский "Спартак". Сообщения об этом появились сегодня в соцсетях.
– Селихов со "Спартаком" ничего не подписывал, – сказал Андреев, представляющий интересы футболиста.
– И договоренности о переходе нет?
– Пока нет.
В то же время, по информации "СЭ", переход вполне может осуществиться на следующей неделе. (Сергей ЕГОРОВ)
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Вот как. То есть, если Спартак выиграет, и во вторник Селихов перейдет в данный клуб, можно говорить о договорняке?
16:34