"Оренбург" арендовал Бордачева у "Томи" до конца сезона

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов сообщил, что защитник Максим Бордачев до конца сезона будет выступать в "Оренбурге" на правах аренды. Два дня назад игрок прибыл в расположение новой команды, которая проводит учебно-тренировочный сбор в Турции.

– Сегодня мы получили подписанные документы об аренде Бордачева, – цитирует ТАСС Кудряшова.

В нынешнем сезоне Бордачев провел в составе "Томи" 10 матчей, не сумев отметиться результативными действиями. 30-летний игрок, в активе которого 43 матча в составе сборной Белоруссии, выступает за "Томь" с 2013 года.