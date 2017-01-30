12:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Оренбург" арендовал Бордачева у "Томи" до конца сезона

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Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов сообщил, что защитник Максим Бордачев до конца сезона будет выступать в "Оренбурге" на правах аренды. Два дня назад игрок прибыл в расположение новой команды, которая проводит учебно-тренировочный сбор в Турции.

– Сегодня мы получили подписанные документы об аренде Бордачева, – цитирует ТАСС Кудряшова.

В нынешнем сезоне Бордачев провел в составе "Томи" 10 матчей, не сумев отметиться результативными действиями. 30-летний игрок, в активе которого 43 матча в составе сборной Белоруссии, выступает за "Томь" с 2013 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3981551

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