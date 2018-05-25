Ольга Голодец – о пересмотре лимита на легионеров: "Будем обсуждать"

Вице-премьер РФ по спорту, туризму и молодежной политике Ольга Голодец заявила "СЭ", что лимит на легионеров в российской премьер-лиге может быть изменен. По ее словам,этот вопрос будет обсуждаться вместе с клубами и РФС.

– В российском футболе существует лимит на легионеров. Будет ли он пересмотрен?

– Это мы будем обсуждать вместе. Это будут обсуждать и сами клубы, и РФС. Должна быть выработана политика, чтобы дать возможность для российских ребят делать прорывы. Мы только что обсуждали "Финал четырех" баскетбольной Евролиги. В матче ЦСКА – "Жальгирис", решающим для нашей команды, был разрыв в 20 очков, и тут выпустили Михаила Кулагина​, который в течение нескольких минут сократил разрыв до двух очков. Таким ребятам, таким звездам нужно давать возможность играть, расти. В них нужно верить. Если этого не будет, то те ребята, которые сегодня занимаются в спортивных школах, будут лишены будущего. (Гоша ЧЕРНОВ)