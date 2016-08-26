22:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Пашинин: "У меня нет никакого инфаркта"

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Член тренерского штаба "Локомотива" Олег Пашинин опроверг информацию о том, что ему диагностирован инфаркт. Ранее эту информацию распространил сайт телеканала "Дождь".

– Нет никакого инфаркта, – сказал Пашинин корреспонденту "СЭ". – Но я действительно попал в больницу, нахожусь под наблюдением врачей. Слухи о моем нездоровье преувеличены. Чувствую себя хорошо и надеюсь в скором времени вернуться к работе.

По информации "СЭ", у Пашинина возникли проблемы со спиной.

Напомним, 41-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников после ухода с этого поста Игоря Черевченко. Сегодня стало известно, что Пашинин также войдет в штаб Юрия Семина, который возглавил "Локомотив". (Сергей ЕГОРОВ)

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