Никита Симонян: "Как только судья ошибается против "Динамо", то сразу - "безобразие, судейство, сплавляют"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение, что "Динамо" неэтично делать высказывания по поводу судей в РФПЛ и работы РФС. Напомним, ранее генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев выступил с заявлением через официальный сайт команды, где назвал некомпетентными действия судьи в матче 5-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1). В частности, упоминается момент с назначением пенальти на 19-й минуте, с которого был забит единственный мяч.
– Не знаю, чем это заявление вызвано, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Если судьи ошибаются в пользу "Динамо", они будут считать, что судья поступил правильно. Но как только судья ошибается против, то сразу – "безобразие, судейство, сплавляют". Не могу сказать, был ли одиннадцатиметровый в игре с "Ростовом". Этично ли так высказываться? Я считаю, что нет. В следующий раз судья ошибется в пользу "Динамо", и Муравьев скажет, что судья был прав.
Делать такие заявления не нужно. Судьи тоже люди, вопрос в том, умышленно он ошибся или нет, сознательно ли. Если ошибся сознательно, то надо это доказать. Претензии обязательно будут, стрелы в адрес судей будут лететь. Нет идеального судьи, который бы не ошибался. Но если ошибка сознательная, то судью надо казнить, отстранять.
Не буду скрывать, что было большое беспокойство из-за назначения Вилкова на матч "Зенит" – "Спартак". Тем более что судья этот был отстранен, предстоял суперматч. Мой клуб проиграл 1:5, но придраться не к чему. Отсудил он на высоком уровне. "Спартак" проиграл, но судье я бы поставил "четыре с плюсом".
Zwolle
Так, парни, расходимся, наркоман в ветке.
17:45
Podvodnik
Старый, включи мозги, если они ещё не высохли. Так реагирует ЛЮБАЯ команда, когда ей ставят не справедливый, проплаченный пенальти. И если у тебя остались мозги, вспомни и приведи пример с командой, которая пробила пенальти и орала, что он назначен не правильно.
17:44
Platinum1991
Арбитр Лапочкин НЕ ВИНОВАТ в том, что Динамо ПРОИГРАЛО! Пенальти в ворота Динамо был 100%!!! Арбитр Лапочкин верно назначил пенальти в ворота Динамо и по делу!!! Пусть Самба Соу ГРЯЗНО не играет в своей штрафной и не привозит Динамо пенальти! Соу, при пробежке, перекрывая ему движение, ногами сбивает игрока Ростова, а руки поднял вверх и хотел обмануть арбитра. Такие нарушения в Европе арбитры знают и уже не один пенальти назначили за подобное нарушение в штрафной! Кому не лень посмотрите в интернете и НЕЧЕГО валить на арбитра Лапочкина! Арбитр Лапочкин отсудил ОТЛИЧНО и к нему вопросов по судейству НЕТ! Ростов победил ЗАСЛУЖЕННО и ЧЕСТНО - без помощи судей! Поздравляем Ростов с победой, а Динамо и Калитвинцев, пусть не горюют. Тренеру Динамо надо растолковать игрокам, как играть в своей штрафной площади и как игрокам атаки Динамо надо забивать голы в ворота соперников! Благодарим арбитра Лапочкина за отличную работу в матче Ростов - Динамо!!! Равнение на арбитра Лапочкина! Молодец! Всё правильно сделал и назначил ПЕНАЛЬ в ворота Динамо по делу!
17:42
Millwall82
Мой клуб? А ничего что он вице-президент? Когда уже этого старика отправят на пенсию. Деду 90 лет. Ну правда не смешно. Правнуков надо нянчить, а не президенствовать. После 70 люди слабо воспринимают действительность.
17:41
romy4_84
хаха, симонян упрекает в давлении на судей? спасибо, посмеялся
17:40
mak spb
Друзья, не ругайтесь на Мктрыча! Он давно в другом мире живёт. Маразму все подвластны!
17:40
Zwolle
Хотелось бы Никите Павловичу задать скромный вопрос насчёт того что кричать "безобразие, судейство, сплавляют" нельзя только "Динамо" или всем? Или может есть ранжирование на те клубы, которые "имеют право", и те, которые "не имеют". Как насчёт "моего клуба", господин Симонян?
17:38
Тот самый Зануда
Мой клуб проиграл 1:5, но придраться не к чему.=====А хотелось бы...
17:31
Ol_Me
Старый маразматик кому ты интересен. Если только мясным?
17:30
kauperwood37
ахах, а че 4 с плюсом? потому что только один пенальти в пользу сраптака?
17:26
Chibisov
Как только судьи ошибаются против пищевика то свиной вой и вонь стоит на всю страну!убивают срамтак,засуживают крючкохвостых,так что вице-армянин вы бы за своим свинарником следили.
17:21
Щас спою
Вообще орден обязаны судье вручить.Так должны их судить всегда
17:17