Никита Симонян: "Как только судья ошибается против "Динамо", то сразу - "безобразие, судейство, сплавляют"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение, что "Динамо" неэтично делать высказывания по поводу судей в РФПЛ и работы РФС. Напомним, ранее генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев выступил с заявлением через официальный сайт команды, где назвал некомпетентными действия судьи в матче 5-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1). В частности, упоминается момент с назначением пенальти на 19-й минуте, с которого был забит единственный мяч.

– Не знаю, чем это заявление вызвано, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Если судьи ошибаются в пользу "Динамо", они будут считать, что судья поступил правильно. Но как только судья ошибается против, то сразу – "безобразие, судейство, сплавляют". Не могу сказать, был ли одиннадцатиметровый в игре с "Ростовом". Этично ли так высказываться? Я считаю, что нет. В следующий раз судья ошибется в пользу "Динамо", и Муравьев скажет, что судья был прав.

Делать такие заявления не нужно. Судьи тоже люди, вопрос в том, умышленно он ошибся или нет, сознательно ли. Если ошибся сознательно, то надо это доказать. Претензии обязательно будут, стрелы в адрес судей будут лететь. Нет идеального судьи, который бы не ошибался. Но если ошибка сознательная, то судью надо казнить, отстранять.

Не буду скрывать, что было большое беспокойство из-за назначения Вилкова на матч "Зенит" – "Спартак". Тем более что судья этот был отстранен, предстоял суперматч. Мой клуб проиграл 1:5, но придраться не к чему. Отсудил он на высоком уровне. "Спартак" проиграл, но судье я бы поставил "четыре с плюсом".