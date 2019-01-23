Московское "Динамо" переиграло одноименный клуб из Бухареста

Московское "Динамо" одержало победу над бухарестским "Динамо" (2:0) в рамках товарищеского матча в турецком Белеке. В составе победителей голами отметился нападающий Евгений Марков и форвард Станислав Лацевич.

Товарищеские матчи. Клубы

"Динамо Бх" – "Динамо" – 0:2 (0:1)

Голы: Марков, 38 (0:1). Лацевич, 48 (0:2).

"Динамо": Лещук (Шунин, 46), Евгеньев, Липовой (Черных, 46), Шуньич (Козлов, 46), Грулев (Жоаузинью, 46), Кардозу (Терехов, 46), Москвичев (Тетте, 46), Соснин (Морозов, 46), Школик (Юсупов, 46), Марков (Лацевич, 46), Панченко (Луценко, 46).

Предупреждение: Шунин, 69.

23 января. Белек. Стадион "Calista Luxury Resort Sports Center".

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