17:40 | Футбол — РПЛ

Михаил Боярский: "Семак прав - Паредеса нужно наказать. Он и Дриусси выглядят как изгои на фоне команды"

Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов
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Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский оценил поступок полузащитника питерцев Леандро Паредеса, который сегодня в домашнем матче 13-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:0) за четырнадцать минут получил две желтые карточки и на 83-й минуте покинул поле. Теперь аргентинец пропустит выездную встречу с ЦСКА в 14-м туре (11 ноября).

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сказал, что накажет игрока.

 
4 ноября. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Ахмат&quot; - 1:0. В атаке Артем Дзюба (№22)."Зенит" выиграл, Дзюба не забил, Паредес удалился

– Семак прав? – вопрос Боярскому.

– Конечно. А как иначе? Вначале Дриусси такое себе позволил (получил красную карточку в 11-м туре в игре с "Динамо". – Прим. "СЭ"), теперь Паредес туда же полез. Хватит уже. Хорош. Ничего не имею против футболистам из других стран, но совесть нужно иметь и выступая в России. Тут не разгуляй – малина. Чтобы другим повадно не было. Подводить так команду, может человек, который думает о себе, а не о коллективе. Нельзя так себя вести, каким бы ты эмоциональным ни был. Темперамент всегда поощрялся, но не в этом случае.

– Две желтые карточки были справедливы?

– Это меня не интересует. Важно то, что он подвел партнеров. Дриусси и Паредес выглядят изгоями на фоне нашей команды, где все друг за друга бьются. А они чувствуют себя отдельно от коллектива. Это несерьезно.

– Следующая встреча – с ЦСКА. Насколько дисквалификация Паредеса скажется в этом противостоянии?

– У Семака хавбек играет важную роль. Сергей рассчитывал на него, теперь будет думать о другом варианте. Будем надеяться, что "Зенит" справится с ЦСКА. Это не та команда, чтобы против нее сдаваться. (Арман Мкртчян)

Зенит - Ахмат

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