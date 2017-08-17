Массимо Каррера: "В "Спартаке" нет диетолога, у нас есть нутриционист"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что в команде делают все возможное, чтобы игроки получали как можно меньше травм, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он также добавил, что у красно-белых нет диетолога, а есть нутриционист.

– Вас не раздражает, что в команде есть два классных форварда – Луиз Адриану и Зе Луиш, но они так часто выбывают из строя? – вопрос Каррере.

– Мы делаем все возможное, чтобы игроки получали как можно меньше травм. Но исключить их невозможно. Повреждения зависят от массы факторов, а не только от физподготовки. Но и от того, как игрок питается, как отдыхает.

– Много разговоров ходит как раз о том, что в команде появился диетолог.

– У нас нет диетолога! – перебил Каррера. – Диетолог – это тот, кто помогает людям терять вес. У нас есть нутриционист, который подсказывает, что именно нужно для организма тому или иному игроку, подбирает правильное питание. Потому что любой профессиональный спортсмен – это не обычный человек, он должен питаться определенным образом.

– А как можно контролировать, что едят игроки вне стен базы? Например, дома в выходные.

– Никак. Но в клубе собраны профессионалы. Они должны серьезно относиться к этому вопросу.

Напомним, что нападающий Зе Луиш получил травму в дерби с ЦСКА (1:2). У него диагностирован микронадрыв мышц задней поверхности правого бедра. Срок восстановления игрока составит две недели.

В матче 7-го тура чемпионата России "Спартак" сыграет с "Локомотивом", игра пройдет 19 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.