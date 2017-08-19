19:55 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Не думаю, что Самедов сделал это специально"


 
Сегодня. Москва. Полузащитник "Спартака" Александр САМЕДОВ.Самедов правильно наказан за симуляцию. В Англии за это дают два матча дисквалификации

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции после поражения в домашнем матче 7-го тура премьер-лиги от "Локомотива" (3:4) подчеркнул, что поступок Александра Самедова отличается от удаления Луиза Адриану, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. 

Сегодня хавбек красно-белых получил вторую желтую карточку за симуляцию в концовке первого тайма, бразильский форвард был дисквалифицирован на два встречи после удаления в игре против "Зенита" (1:5).

- Вы прежде ругали за красную карточку Луиза Адриану. Сегодня, имея желтую карточку, симулировал Самедов и также подвел команду. Вы поняли его поступок?

- Я не думаю, что Самедов сделал это специально. К сожалению, такие эпизоды случаются и меняют игру. В том случае мне не понравился жест Луиза Адриану, история с Самедовым совсем другая.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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