16:26 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Игроки хотят доказать, что "Спартак" все еще является чемпионом"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Амкаром" (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России подчеркнул, что его подопечные мотивированы успешно провести концовку сезона. Красно-белые временно поднялись на второе место в таблице, на 4 очка отставая от "Локомотива".

– У команды остались силы и эмоции на конец чемпионата?

– Силы на конец чемпионата, конечно же, у нас остались. Наши игроки по-прежнему хотят доказать, что "Спартак" все еще является чемпионом, и провести как можно лучше оставшиеся матчи.

– Ожидаете, что "Спартаку" дальше станет проще в эмоциональном плане?

– Давление всегда присутствует. Сегодня мы победили, но еще ничего не совершили. Мы пока не вторые. А давление – это часть футбола, никуда от него не деться. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Амкар - Спартак М

Чемпионат России по футболу. Все о турнире

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Не только является, но в 30 туре опять станет. Скриньте, я вам говорю!)

16:37

-философ-

alur66 Ну если и остальные будут играть как АМКАР-вы будете смотреться великолепно. А АМКАР при ЕВСЕЕВЕ просто ужасен-уровень ФНЛ-если не ниже.----------------- А как понимать победу над Локо , если следовать твоей логике?

16:37

alur66

Ну если и остальные будут играть как АМКАР-вы будете смотреться великолепно. А АМКАР при ЕВСЕЕВЕ просто ужасен-уровень ФНЛ-если не ниже.

16:34

and0508

не смешно ..Каррера

16:31

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