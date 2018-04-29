Массимо Каррера: "Игроки хотят доказать, что "Спартак" все еще является чемпионом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Амкаром" (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России подчеркнул, что его подопечные мотивированы успешно провести концовку сезона. Красно-белые временно поднялись на второе место в таблице, на 4 очка отставая от "Локомотива".

– У команды остались силы и эмоции на конец чемпионата?

– Силы на конец чемпионата, конечно же, у нас остались. Наши игроки по-прежнему хотят доказать, что "Спартак" все еще является чемпионом, и провести как можно лучше оставшиеся матчи.

– Ожидаете, что "Спартаку" дальше станет проще в эмоциональном плане?

– Давление всегда присутствует. Сегодня мы победили, но еще ничего не совершили. Мы пока не вторые. А давление – это часть футбола, никуда от него не деться. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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