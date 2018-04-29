Массимо Каррера: "Игроки хотят доказать, что "Спартак" все еще является чемпионом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Амкаром" (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России подчеркнул, что его подопечные мотивированы успешно провести концовку сезона. Красно-белые временно поднялись на второе место в таблице, на 4 очка отставая от "Локомотива".
– У команды остались силы и эмоции на конец чемпионата?
– Силы на конец чемпионата, конечно же, у нас остались. Наши игроки по-прежнему хотят доказать, что "Спартак" все еще является чемпионом, и провести как можно лучше оставшиеся матчи.
– Ожидаете, что "Спартаку" дальше станет проще в эмоциональном плане?
– Давление всегда присутствует. Сегодня мы победили, но еще ничего не совершили. Мы пока не вторые. А давление – это часть футбола, никуда от него не деться. (Михаил ГОНЧАРОВ)
баламошка
Не только является, но в 30 туре опять станет. Скриньте, я вам говорю!)
16:37
-философ-
alur66 Ну если и остальные будут играть как АМКАР-вы будете смотреться великолепно. А АМКАР при ЕВСЕЕВЕ просто ужасен-уровень ФНЛ-если не ниже.----------------- А как понимать победу над Локо , если следовать твоей логике?
16:37
alur66
Ну если и остальные будут играть как АМКАР-вы будете смотреться великолепно. А АМКАР при ЕВСЕЕВЕ просто ужасен-уровень ФНЛ-если не ниже.
16:34
and0508
не смешно ..Каррера
16:31