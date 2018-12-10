Марко Трабукки: "Встречался с Адриану. Ни о какой Бразилии речи не идет"

Футбольный агент Марко Трабукки, российский представитель форварда "Спартака" Луиза Адриану, прокомментировал ситуацию с будущим 31-летнего бразильского форварда.

Ранее бразильские СМИ сообщали о возможном переходе 31-летнего форварда в "Интернасионал" на правах аренды.

– Неделю назад встретился с Адриану, – говорит Трабукки. – Ни о какой Бразилии речи не идет. Он пока сосредоточен на "Спартаке" и, как все заметили, очень рад работать с главным тренером Олегом Кононовым. Он снова стал забивать и может вновь стать ключевым игроком для успеха "Спартака". (Сергей Егоров)

В текущем сезоне бразилец сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре голевых передачи.