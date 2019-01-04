Магомед Адиев: "Новосельцев волен делать свой выбор сам"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев​ прокомментировал трансферные слухи, касающиеся ухода из махачкалинской команды защитника Ивана Новосельцева, который принадлежит "Зениту"​. 41-летний российский специалист понимает, почему многие игроки хотят покинуть команду.

Гендиректор "Анжи": "Ситуация банально проста - у нас нет денег"

– Слышали, что Новосельцев продолжит карьеру в "Ростове"?

– Я этой информацией не владею. Разговаривал с нашим спортивным директором Танцюрой, но он мне ничего не этот счет не сказал. Хотя я и понимаю, что его аренда была рассчитана на полгода, и Иван сейчас волен делать свой выбор сам.

– Савичев отправляется в тульский "Арсенал"?

– По моей информации, да, он будет в "Арсенале", стороны уже провели переговоры.

– Кого еще мы точно не увидим в "Анжи"?

– На 99 процентов уйдет Глебов. Кто еще, пока не знаю. Мы каждый день разговариваем с игрокам, обсуждаем эту ситуацию. Понимаю, что часть игроков хочет уйти, но мне бы, как капитану, не хотелось бежать первым с корабля. (Андрей Сизякин)

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