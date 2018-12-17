Гендиректор "Анжи": "Ситуация банально проста - у нас нет денег"

Генеральный директор "Анжи"​ Олег Флегонтов в интервью "РИА Новости" рассказал о финансовой ситуации в клубе. По его словам, у махачкалинцев нет денег, чтобы расплатиться по долгам.

– Несмотря на запрет РФС на регистрацию футболистов, вы подписали контракт с 17-летним грузинским нападающим Николозом Кутателадзе. Рассчитываете на него весной?

– Этот трансфер на перспективу. Мы не можем заявить его для участия в чемпионате, пока нам не откроют заявку.

– Палата по разрешению споров РФС оштрафовала "Анжи" за неисполнение решения по погашению долга перед бывшим тренером команды Вадимом Скрипченко. Не пытались договориться с ним, чтобы тренер отозвал свое заявление?

– Могу подтвердить, что клуб должен Скрипченко три миллиона рублей. Вадим Викторович не стал ждать, когда у клуба появятся деньги, наладится ситуация, и сейчас во второй раз подал заявление в палату РФС. Это его право. Но мы не платим ему не из принципа, не из-за того, что он не нравится мне или президенту клуба. Ситуация банально проста – у нас нет денег.

– За неисполнение решения клубу может грозить снятие очков. Не опасаетесь, что до такого дойдет?

​– Сначала штраф был 100 тысяч рублей, сейчас он составит уже 500 тысяч. В дальнейшем же, через определенный момент времени, с клуба, действительно, по регламенту могут снять очки. Надеюсь, что этого не случится.