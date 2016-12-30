"Локомотив" подарил велосипеды детям из сибирского поселка

"Локомотив" исполнил желание юного болельщика из поселка Инголь Красноярского края. Девятилетний мальчик Ярослав в рамках конкурса "Навстречу мечте" написал письмо, в котором попросил подарить соседским детям - трехлетнему Егору и пятилетней Лизе - велосипеды. Для себя Ярослав не попросил ничего.

- Я попросил Лизе и Егору велики, - рассказал мальчик. - У них нету, а у моей сестры Ренаты есть маленький. И они у нее иногда просят летом. А она маленькая плачет и тоже хочет кататься.

Железнодорожники, впрочем, не обделили Ярослава и подарили ему бутсы, игровую и тренировочную форму, шапку и шарф с символикой клуба. Мальчик тут же опробовал подарки, сыграв в футбол с другими детьми на засенеженном поле. А главным подарком для него стало приглашение на матч "Локомотива" в Черкизово. Представитель клубного телевидения даже пообещал, что Ярослав выведет кого-то из игроков на поле перед игрой.