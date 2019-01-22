"Локомотив" победил "Зенит"

"Локомотив" на турнире в Дохе победил "Зенит" (3:1). В первом тайме в составе железнодорожников отличились Федор Смолов (после ошибки Андрея Лунева) и Антон Миранчук, во втором – на гол Алексея Миронова ответил Эмилиано Ригони.

"Фонбет Кубок Матч Премьер"

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Москва) – 1:3 (0:2)

Голы: Смолов, 35 (0:1). Ант.Миранчук, 36 (0:2). Миронов, 51 (0:3). Ригони, 82 (1:3).

"Зенит": Лунев (Кержаков, 46), Анюков (Терентьев, 46. Жирков, 75), Нету (Мевля, 46), Маммана (Скроботов, 64), Набиуллин (Смольников, 46), Мак (Ригони, 46), Краневиттер (Оздоев, 46), Маркизио (Шатов, 46), Эрнани (Мусаев, 64), Кузяев (Дриусси, 46), Заболотный (Дзюба, 46).

"Локомотив": Гильерме (Коченков, 46), Игнатьев (Идову, 46), Кверквелия (Лапшов, 46), Чорлука (Михалик, 46), Лысов (Тугарев, 46), Ант.Миранчук (Логинов, 46), Денисов (Тарасов, 46), Крыховяк (Баринов, 46), Ал.Миранчук (Фернандеш, 46. Лысов, 85), Жемалетдинов (Миронов, 46. Куликов, 81), Смолов (Эдер, 46).

Предупреждения: Тарасов, 62. Эдер, 68. Баринов, 73.

Судьи: Мешков (Дмитров), Гаврилин (Владимир), Петросян (Бронницы).

22 января. Доха. Стадион "Доха спортс сити".

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