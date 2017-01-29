"Локомотив" победил "Осиек"

"Локомотив" в товарищеском матче в рамках второго сбора в Испании победил хорватский клуб "Осиек" со счетом 2:1. Победный гол забил Артем Галаджан.

Второй тренировочный сбор "Локомотива" продлится до 7 февраля. Следующими соперниками железнодорожников станут "Адмира Ваккер" (2 февраля), "Видеотон" (3 февраля), "Сенан Бельмаре" (5 февраля), "Сеннерйюск" (6 февраля).

Малага (Испания)

Товарищеский матч

"ЛОКОМОТИВ" - "Осиек" (Хорватия) - 2:1 (1:0)

Голы: Игнатьев, 32 (1:0). Эюпи, 78 (1:1). Галаджан, 80 (2:1).

"Локомотив": Гильерме (Коченков, 46), В.Денисов (Галанин, 77), Михалик, Ротенберг, И.Денисов (Ндинга, 66), Игнатьев, Коломейцев (Галаджан, 77), Миранчук (Натхо, 58), Баринов, Майкон (Касаев, 46), Коре (Прудников, 46. Лысов, 77).

29 января. Эстепона. Стадион Arroyo Enmedio Football Pitch.