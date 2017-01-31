20:03 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Лазич стал одноклубником Вагнера Лав

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Защитник Дарко Лазич​ перешел из "Анжи" в "Аланьяспор", информирует официальный сайт махачкалинского клуба. Лазич, выступающий за молодежную сборную Сербии, подписал контракт с "Анжи" перед началом сезона-2015/16 и с тех пор сыграл за команду 39 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами.

За "Аланьяспор" выступает экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав. Клуб занимает 15-е место в чемпионате Турции.

– "Анжи" благодарит Дарко Лазича за сотрудничество и желает ему дальнейших успехов, – говорится в сообщении.

 

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/lazich_stal_igrokom_alan_jaspora310117/

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Материалы REN-TV

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