Лазич стал одноклубником Вагнера Лав

Защитник Дарко Лазич перешел из "Анжи" в "Аланьяспор", информирует официальный сайт махачкалинского клуба. Лазич, выступающий за молодежную сборную Сербии, подписал контракт с "Анжи" перед началом сезона-2015/16 и с тех пор сыграл за команду 39 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами.
За "Аланьяспор" выступает экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав. Клуб занимает 15-е место в чемпионате Турции.
– "Анжи" благодарит Дарко Лазича за сотрудничество и желает ему дальнейших успехов, – говорится в сообщении.
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/lazich_stal_igrokom_alan_jaspora310117/