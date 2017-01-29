"Крылья" сыграли вничью со "Шпортом", Цвейба отыграл весь матч

"Крылья Советов" сыграли вничью со словацким "Шпортом" на сборах в Белеке - 1:1. Единственный мяч за самарцев провел Сергей Ткачев. Полный поединок провел футболист молодежки "Локомотива" Сандро Цвейба, сын экс-защитника сборной России Ахрика Цвейбы.

Белек (Турция)

Контрольный матч

"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" (Россия) - "Шпорт" (Словакия) - 1:1 (1:1)

Голы: Ткачев, 5 (1:0). Брезнник, 28 (1:1).

"Крылья Советов" (первый тайм): Лория, Родич, Таранов, Гаджибеков, Ятченко, Башкиров, Цвейба, Кленкин, Ткачев, Бруно, Корниленко.

"Крылья Советов" (второй тайм): Конюхов, Маргасов, Божин, Бато, Надсон, Цвейба, Кленкин, Зинков, Чочиев, Визнович, Садик.