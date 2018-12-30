"Крылья" подтвердили, что подпишут Романа Шишкина

Начальник селекционного отдела "Крыльев Советов" Геннадий Голубин подтвердил информацию "СЭ" о возвращении в клуб Романа Шишкина. Защитник "Краснодара" защищал цвета самарцев в сезоне-2009. Также Голубин прокоментировал интерес самарцев к спартаковцам Джано Ананидзе и Артему Тимофееву и дал понять, что клуб не надеется подписать Эрика Бикфалви из "Урала" и вернуть из "Рубина" Ибрагима Цаллагова.

– Не стану лукавить – нам очень нравится этот игрок и он бы подошел игровой модели "Крыльев". Но Бикфалви – действующий игрок "Урала" и у него достаточно высокая опция выкупа в контракте, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Голубина. - Хотя, конечно, игрок такого уровня не помешал бы не только нам, но и многим командам РПЛ.

– На какую позицию приходит Роман Шишкин? Он точно усилит команду?

– Роман Шишкин – игрок достаточно универсальный, готовый закрыть сразу несколько позиций на поле. Он играл как флангового защитника, так и центрального. Также выходил в опорной зоне. Если мы приглашаем его, значит очень на него рассчитываем.

– Есть ли вариант вернуть Ибрагима Цаллагова?

– Ибрагим – действующий игрок "Рубина", на него там рассчитывают. Мы представляем его игровые способности и качества, знаем, что в Самаре болельщики очень тепло к нему относятся. Но рассуждать нет смысла, ведь у него контракт с другим клубом.

– Джано, Шишкин и Тимофеев укрепят клуб, помогут "Крыльям"?

– Клуб на это рассчитывает, приглашая тех или иных игроков. Конечно, всегда есть риск, что кто-то может не заиграть. Но мы берем игроков под конкретные задачи на поле, которые ставит тренер.