"Крылья" объявили о подписании контракта с Глебом

Полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб подписал контракт с "Крыльями Советов", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью продления. Накануне 35-летний хавбек прибыл в расположение самарцев на сборах в Турции и успешно прошел медосмотр в клинике Анталии. За "Крылья" он будет выступать под номером 11.

- Все мы - руководство клуба, тренерский штаб - недолго думали об этом трансфере, - сказал гендиректор "Крыльев" Виталий Шашков. - Александр - большой профессионал и настоящий лидер как на поле, так и в раздевалке. Глеб, безусловно, поможет нам.

Александр Глеб возвращается в Самаруhttps://t.co/l6399StDOt – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 15 февраля 2017 г.

Глеб уже защищал цвета "Крыльев Советов" в первой половине 2012 года и провел 8 матчей в чемпионате России. Также он выступал в таких командах, как "Штутгарт", "Арсенал", "Барселона" и ряде других. В составе "Барсы" в сезоне-2008/09 он стал чемпионом и обладателем Кубка Испании и победителем Лиги чемпионов. Последним клубом в его карьере был БАТЭ.