"Краснодар" сыграл вничью с "Хеугесунном"

"Краснодар" сыграл вничью в контрольном матче с норвежским "Хеугесунном" - 2:2. Голы в составе кубанцев забили Владимир Быстров и Илья Жигулев.
Товарищеский матч
"КРАСНОДАР" (Россия) - "Хеугесунн" (Норвегия) - 2:2 (0:0)
Голы: Быстров, 50 (1:0). Жигулев, 54 (2:0). Будусон, 85 (2:1). Ибраим, 87 (2:2).
"Краснодар": Синицын, Шишкин, Гранквист, Рамирес (Жоаузинью, 60), Назаров, Быстров, Окриашвили, Жигулев, Фомин, Комличенко, Вандерсон (Подберезкин, 32. Перейра, 61).
igorvasilevich
Да ссыкливо за наши клубы в лиги Европы. Самое главное хоть в ничейки сгонять первые игры. Как на победу с такой физ подготовкой рассчитывать не на что.
01:09
spartak ekspress
думаю они меньше всего думали об унижении спартачка, ведь это само собой предполагает
00:53
улица садовая
быки позорные
23:51 8 февраля
Басист
С задачей "Не напугать Спартак" справились успешно.
19:46 8 февраля
shpasic
почтибронзовый призёр чемпионата Норвегии всё-таки! не какой-то там Оденсе или Копенгаген)
19:18 8 февраля
детлеф
вонючки чудовища импотенты.
19:10 8 февраля