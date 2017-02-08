"Краснодар" сыграл вничью с "Хеугесунном"

"Краснодар" сыграл вничью в контрольном матче с норвежским "Хеугесунном" - 2:2. Голы в составе кубанцев забили Владимир Быстров и Илья Жигулев.

Товарищеский матч

"КРАСНОДАР" (Россия) - "Хеугесунн" (Норвегия) - 2:2 (0:0)

Голы: Быстров, 50 (1:0). Жигулев, 54 (2:0). Будусон, 85 (2:1). Ибраим, 87 (2:2).

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Гранквист, Рамирес (Жоаузинью, 60), Назаров, Быстров, Окриашвили, Жигулев, Фомин, Комличенко, Вандерсон (Подберезкин, 32. Перейра, 61).