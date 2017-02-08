19:07 8 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" сыграл вничью с "Хеугесунном"

0
0
0
6

"Краснодар" сыграл вничью в контрольном матче с норвежским "Хеугесунном" - 2:2. Голы в составе кубанцев забили Владимир Быстров и Илья Жигулев

Товарищеский матч 

"КРАСНОДАР" (Россия) - "Хеугесунн" (Норвегия) - 2:2 (0:0)

Голы: Быстров, 50 (1:0). Жигулев, 54 (2:0). Будусон, 85 (2:1). Ибраим, 87 (2:2). 

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Гранквист, Рамирес (Жоаузинью, 60), Назаров, Быстров, Окриашвили, Жигулев, Фомин, Комличенко, Вандерсон (Подберезкин, 32. Перейра, 61).

0
0
0
6
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

igorvasilevich

Да ссыкливо за наши клубы в лиги Европы. Самое главное хоть в ничейки сгонять первые игры. Как на победу с такой физ подготовкой рассчитывать не на что.

01:09

spartak ekspress

думаю они меньше всего думали об унижении спартачка, ведь это само собой предполагает

00:53

улица садовая

быки позорные

23:51 8 февраля

Басист

С задачей "Не напугать Спартак" справились успешно.

19:46 8 февраля

shpasic

почтибронзовый призёр чемпионата Норвегии всё-таки! не какой-то там Оденсе или Копенгаген)

19:18 8 февраля

детлеф

вонючки чудовища импотенты.

19:10 8 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ