"Краснодар" проиграл "Славии"

В товарищеском матче на сборе в Испании "Краснодар" уступил пражской "Славии" – 1:2. В составе российской команды единственный мяч забил защитник Андреас Гранквист, на 42-й минуте реализовавший пенальти.
Товарищеский матч
"Славия" – "Краснодар" – 2:1 (2:1)
Голы: Шкода, 6 (1:0). Дели, 20 (2:0). Гранквист, 42 – с пенальти (2:1).
"Краснодар": Синицын, Гранквист, Назаров, Быстров, Торбинский, Лаборде (Перейра, 46), Окриашвили, Моргунов, Жигулев, Фомин, Комличенко.
5 февраля. Коин. Стадион Jose Burgos Quintana.
spartak ekspress
grroznyi85 зачем этот бестрофейный нужен, надо гнать весь шлак выращенных спартаками, нужен реально европейского уровня тренер.
01:00
grroznyi85
МачоМэн. Чую летом вы Тихонова обратно позовете из "Енисея".
22:35 5 февраля
МачоМэн
как ни печально, но не видать моим бычкам нишиша с этим тренером
21:25 5 февраля
Czechplayer
Понятно, это товарищеские матчи, составы не основные и т.п... Но тот факт, что чешские клубы почти всегда выигрывают у команд РФПЛ (не только в товарищеских, но и в официальных матчах) лишний раз показывает неоправданно высокое самомнение и зарплаты футболистов у нас. В чешских клубах зарплаты в 10 раз меньше, а играют они лучше. Простой пример: Михал Дюриш перешел из Пльзени в Оренбург на зарплату 1 млн. 400 тысяч крон в месяц (умножьте на 2.36 и получите сумму в рублях). В Оренбурге платят такие деньги??? За что???
20:37 5 февраля
spartak ekspress
состав вызывает вопросы
20:10 5 февраля