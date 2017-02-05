"Краснодар" проиграл "Славии"

В товарищеском матче на сборе в Испании "Краснодар" уступил пражской "Славии" – 1:2. В составе российской команды единственный мяч забил защитник Андреас Гранквист, на 42-й минуте реализовавший пенальти.

Товарищеский матч

"Славия" – "Краснодар" – 2:1 (2:1)

Голы: Шкода, 6 (1:0). Дели, 20 (2:0). Гранквист, 42 – с пенальти (2:1).

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Назаров, Быстров, Торбинский, Лаборде (Перейра, 46), Окриашвили, Моргунов, Жигулев, Фомин, Комличенко.

5 февраля. Коин. Стадион Jose Burgos Quintana.