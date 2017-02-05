19:55 5 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" проиграл "Славии"

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В товарищеском матче на сборе в Испании "Краснодар" уступил пражской "Славии" – 1:2. В составе российской команды единственный мяч забил защитник Андреас Гранквист, на 42-й минуте реализовавший пенальти.

Товарищеский матч

"Славия" – "Краснодар" – 2:1 (2:1)

Голы: Шкода, 6 (1:0). Дели, 20 (2:0). Гранквист, 42 – с пенальти (2:1).

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Назаров, Быстров, Торбинский, Лаборде (Перейра, 46), Окриашвили, Моргунов, Жигулев, Фомин, Комличенко.

5 февраля. Коин. Стадион Jose Burgos Quintana.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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spartak ekspress

grroznyi85 зачем этот бестрофейный нужен, надо гнать весь шлак выращенных спартаками, нужен реально европейского уровня тренер.

01:00

grroznyi85

МачоМэн. Чую летом вы Тихонова обратно позовете из "Енисея".

22:35 5 февраля

МачоМэн

как ни печально, но не видать моим бычкам нишиша с этим тренером

21:25 5 февраля

Czechplayer

Понятно, это товарищеские матчи, составы не основные и т.п... Но тот факт, что чешские клубы почти всегда выигрывают у команд РФПЛ (не только в товарищеских, но и в официальных матчах) лишний раз показывает неоправданно высокое самомнение и зарплаты футболистов у нас. В чешских клубах зарплаты в 10 раз меньше, а играют они лучше. Простой пример: Михал Дюриш перешел из Пльзени в Оренбург на зарплату 1 млн. 400 тысяч крон в месяц (умножьте на 2.36 и получите сумму в рублях). В Оренбурге платят такие деньги??? За что???

20:37 5 февраля

spartak ekspress

состав вызывает вопросы

20:10 5 февраля

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