"Краснодар" объявил о подписании Рамиреса на 4,5 года

"Краснодар" на своем сайте объявил о приобретении защитника сборной Эквадора Кристиана Рамиреса. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 4,5 года. В текущем сезоне Рамирес выступал в чемпионате Венгрии за "Ференцварош", провел 14 матчей и не отметился результативными действиями. В составе венгерского клуба Рамирес выигрывал национальный чемпионат и Кубок.

9 января футболист удачно прошел медицинское обследование и с завтрашнего дня приступит к тренировкам в составе российского клуба. На данный момент "Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидера на 12 очков.