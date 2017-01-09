"Краснодар" объявил о подписании Рамиреса на 4,5 года

"Краснодар" на своем сайте объявил о приобретении защитника сборной Эквадора Кристиана Рамиреса. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 4,5 года. В текущем сезоне Рамирес выступал в чемпионате Венгрии за "Ференцварош", провел 14 матчей и не отметился результативными действиями. В составе венгерского клуба Рамирес выигрывал национальный чемпионат и Кубок.
9 января футболист удачно прошел медицинское обследование и с завтрашнего дня приступит к тренировкам в составе российского клуба. На данный момент "Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидера на 12 очков.
"Краснодар" оформил отношения с Кристианом Рамиресом: контракт с защитником подписан сроком на 4,5 годаhttps://t.co/alwPpky095 pic.twitter.com/tyZ3eOSQkH– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 9 января 2017 г.
цска 19781978
Надеюсь нормальный трансфер
19:52
Vedi
Пока этот футболист ни кто и 1,5 ляма - большой вопрос - Стоит или не СтоИт. Вот 1,5 ляма зелени все знают что Это такое , в отличие от игрока - сезон покажет попал Зинин в десятку или попал действительно.
19:48
shpasic
и всего-то за 1.5 миллиона!
19:25