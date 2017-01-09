19:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" объявил о подписании Рамиреса на 4,5 года

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"Краснодар" на своем сайте объявил о приобретении защитника сборной Эквадора Кристиана Рамиреса. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 4,5 года. В текущем сезоне Рамирес выступал в чемпионате Венгрии за "Ференцварош", провел 14 матчей и не отметился результативными действиями. В составе венгерского клуба Рамирес выигрывал национальный чемпионат и Кубок.

9 января футболист удачно прошел медицинское обследование и с завтрашнего дня приступит к тренировкам в составе российского клуба. На данный момент "Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидера на 12 очков.

Дополнительная информация

http://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127857

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КОММЕНТАРИИ (3)
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цска 19781978

Надеюсь нормальный трансфер

19:52

Vedi

Пока этот футболист ни кто и 1,5 ляма - большой вопрос - Стоит или не СтоИт. Вот 1,5 ляма зелени все знают что Это такое , в отличие от игрока - сезон покажет попал Зинин в десятку или попал действительно.

19:48

shpasic

и всего-то за 1.5 миллиона!

19:25

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