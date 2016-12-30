15:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" объявил о переходе Ахмедова в "Шанхай Шанган"

Одил АХМЕДОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
Одил АХМЕДОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
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"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Одила Ахмедова в китайский клуб "Шанхай Шанган"

29-летний хавбек сборной Узбекистана провел за российскую команду 24 матча во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. Всего на его счету за "Анжи" и "Краснодар" в премьер-лиге 153 встречи и 9 голов.

Отметим, что главным тренером "Шанхая" является бывший наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш. Также за этот клуб выступает бразилец Халк

Дополнительная информация

http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127826

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КОММЕНТАРИИ (2)
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serzheo

Нормально, Китай еще и в лимит влез и игрока неплохого получил.

15:31

karlikf1

Вчера или позавчера была заметка со словами Ахмедова о том, что ни в какой Китай, ни в какой Шанхай он переходить не намерен и что его будущее однозначно связано с Краснодаром. Чё, пошутил чтоли? Самих-то их не тошнит от лицемерия или это лицемерие у них тоже прописано в контрактах, как "всякая мелочь"?

15:11

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