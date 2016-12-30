"Краснодар" объявил о переходе Ахмедова в "Шанхай Шанган"

"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Одила Ахмедова в китайский клуб "Шанхай Шанган".

29-летний хавбек сборной Узбекистана провел за российскую команду 24 матча во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. Всего на его счету за "Анжи" и "Краснодар" в премьер-лиге 153 встречи и 9 голов.

Отметим, что главным тренером "Шанхая" является бывший наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш. Также за этот клуб выступает бразилец Халк.