"Краснодар" объявил о переходе Ахмедова в "Шанхай Шанган"

"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Одила Ахмедова в китайский клуб "Шанхай Шанган".
29-летний хавбек сборной Узбекистана провел за российскую команду 24 матча во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. Всего на его счету за "Анжи" и "Краснодар" в премьер-лиге 153 встречи и 9 голов.
Отметим, что главным тренером "Шанхая" является бывший наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш. Также за этот клуб выступает бразилец Халк.
Дополнительная информация
http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127826
serzheo
Нормально, Китай еще и в лимит влез и игрока неплохого получил.
15:31
karlikf1
Вчера или позавчера была заметка со словами Ахмедова о том, что ни в какой Китай, ни в какой Шанхай он переходить не намерен и что его будущее однозначно связано с Краснодаром. Чё, пошутил чтоли? Самих-то их не тошнит от лицемерия или это лицемерие у них тоже прописано в контрактах, как "всякая мелочь"?
15:11