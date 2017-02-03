"Краснодар" не смог обыграть "Видеотон"

"Краснодар" сыграл вничью с венгерским "Видеотоном" (0:0) в товарищеском матче, который прошел в рамках тренировочного сбора команды к весенней части чемпионата России. Игра прошла в испанской Марбелье.

Следующий матч российской клуб проведет в воскресенье, 5 февраля, против чешской "Славии".

Товарищеский матч

"КРАСНОДАР" (Россия) - "Видеотон" (Венгрия) - 0:0

"Краснодар": Адамов (Синицын, 46), Калешин (Назаров, 46), Шишкин, Гранквист (Быстров, 46), Налду, Рамирес (Торбинский, 46), Газинский (Лаборде, 46), Подберезкин (Моргунов, 46), Классон (Фомин, 46), Смолов (Комличенко, 46), Ари (Вандерсон, 46).

Предупреждение: Торбинский, 59.

03 февраля. Марбелья. Стадион "Municipal de Marbella