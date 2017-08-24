КДК оштрафовал "Ахмат" на 30 тысяч рублей за использование громкоговорителя стадиона в качестве поддержки

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Ахмат" на 30 тысяч рублей за использование громкоговорителя стадиона в качестве поддержки команды в домашнем матче 8-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (1:2). Кроме того, главного тренера грозненцев Олега Кононова оштрафовали на 20 тысяч рублей.

- По матчу "Ахмат" - "Арсенал": на 54 и 58 минутах диктор использовал громкоговоритель стадиона в качестве поддержки команды, за что клуб оштрафован на 30 тысяч рублей, - сказал Григорьянц. - Главный тренер "Ахмата" Кононов выходил за пределы технической зоны, за что оштрафован на 20 тысяч рублей, это второе нарушение в сезоне. (Павел ГУРЕВИЧ)