13:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Голы Мевли, Азмуна и Девича принесли "Ростову" победу над "Тромсе"

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"Ростов" в контрольном матче на тренировочном сборе обыграл норвежский "Тромсе" со счетом 3:1. Голами в составе ростовчан отметились Миха Мевля, Сердар Азмун и Марко Девич.

Товарищеский матч

"Тромсе" (Норвегия) – "РОСТОВ" (Россия) – 1:3 (0:1)

Голы "Ростова": Мевля, 44 (0:1). Азмун, 51 (0:2). Девич, 88 (1:3).

"Ростов": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Терентьев (Скопинцев, 63), Мевля, Гацкан, Калачев (Киреев, 63), Нобоа (Байрамян, 63), Ерохин (Препелицэ, 63), Полоз (Бухаров, 63), Азмун (Девич, 63).

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Басист

Мевлю и Девича с первыми голами за Ростов, Марко вообще очень здорово влился (как и Миха полугодом ранее)! Хорошо на сборах поработали, молодцы вся команда! И не проиграли ни одного из семи контрольных матчей, между прочим.

17:13

rotor23

А сПАРТА ИХ уделает.

16:37

Излучение Промкооперации и Пищев

Дабы не быть мямлей, Мемля мэтру внемлет...

15:44

ищу во мху енота

А Мевля-то всё растёт и растёт !

15:33

shpasic

на классе!))

15:00

King's Bounty IIII

Да, со Спартой будет заруба...

14:14

Cheremis57

Отличная новость! Значит всё идёт по плану!! Похоже Девич в "Ростове" придётся ко двору!!!

14:04

199

Молодцы! Теперь надо разобраться со Спартой, а потом взяться за внутренний чемпионат.

14:00

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