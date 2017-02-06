Голы Мевли, Азмуна и Девича принесли "Ростову" победу над "Тромсе"

"Ростов" в контрольном матче на тренировочном сборе обыграл норвежский "Тромсе" со счетом 3:1. Голами в составе ростовчан отметились Миха Мевля, Сердар Азмун и Марко Девич.

Товарищеский матч

"Тромсе" (Норвегия) – "РОСТОВ" (Россия) – 1:3 (0:1)

Голы "Ростова": Мевля, 44 (0:1). Азмун, 51 (0:2). Девич, 88 (1:3).

"Ростов": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Терентьев (Скопинцев, 63), Мевля, Гацкан, Калачев (Киреев, 63), Нобоа (Байрамян, 63), Ерохин (Препелицэ, 63), Полоз (Бухаров, 63), Азмун (Девич, 63).