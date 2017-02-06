Голы Мевли, Азмуна и Девича принесли "Ростову" победу над "Тромсе"

"Ростов" в контрольном матче на тренировочном сборе обыграл норвежский "Тромсе" со счетом 3:1. Голами в составе ростовчан отметились Миха Мевля, Сердар Азмун и Марко Девич.
Товарищеский матч
"Тромсе" (Норвегия) – "РОСТОВ" (Россия) – 1:3 (0:1)
Голы "Ростова": Мевля, 44 (0:1). Азмун, 51 (0:2). Девич, 88 (1:3).
"Ростов": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Терентьев (Скопинцев, 63), Мевля, Гацкан, Калачев (Киреев, 63), Нобоа (Байрамян, 63), Ерохин (Препелицэ, 63), Полоз (Бухаров, 63), Азмун (Девич, 63).
Басист
Мевлю и Девича с первыми голами за Ростов, Марко вообще очень здорово влился (как и Миха полугодом ранее)! Хорошо на сборах поработали, молодцы вся команда! И не проиграли ни одного из семи контрольных матчей, между прочим.
17:13
rotor23
А сПАРТА ИХ уделает.
16:37
Излучение Промкооперации и Пищев
Дабы не быть мямлей, Мемля мэтру внемлет...
15:44
ищу во мху енота
А Мевля-то всё растёт и растёт !
15:33
shpasic
на классе!))
15:00
King's Bounty IIII
Да, со Спартой будет заруба...
14:14
Cheremis57
Отличная новость! Значит всё идёт по плану!! Похоже Девич в "Ростове" придётся ко двору!!!
14:04
199
Молодцы! Теперь надо разобраться со Спартой, а потом взяться за внутренний чемпионат.
14:00