Гол Зуева принес победу "Крыльям Советов" над "Тосно"

Самарские "Крылья Советов" обыграли "Тосно" в товарищеском матче со счетом 4:2. Победный гол на счету Александра Зуева, который проводил первый матч за самарский клуб.
Товарищеский матч
"Крылья Советов" (Самара) – "Тосно" – 4:2 (1:0)
Голы: Корниленко, 12 (1:0). Корниленко, 51 (2:0). Зуев, 55 (3:0). Ятченко, 60 – с пенальти (4:0). Мухаметшин, 66 (4:1). Кутьин, 83 (4:2).
"Крылья Советов": Лория, Ятченко (Глеб, 75), Гаджибеков, Зотов, Надсон (Бато, 45), Родич, Башкиров, Мияйлович (Зинков, 65), Зуев (Кудряшов, 80), Корниленко, Паскуато.
Предупреждения: Зуев, 25. Кашчелан, 27. Милевский, 35. Корниленко, 42. Дугалич, 42.
Удаления: Милевский (Тосно), 36. Кашчелан (Тосно), 75.
20 февраля. Турция
bep77
Круче Тосно чуваков нет!!! Последнюю пятнадцатиминутку играть "9 против 11" и выиграть этот отрезок!!! Не удивлюсь, когда они Динаму догонят и перегонят.
19:40