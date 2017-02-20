Гол Зуева принес победу "Крыльям Советов" над "Тосно"

Самарские "Крылья Советов" обыграли "Тосно" в товарищеском матче со счетом 4:2. Победный гол на счету Александра Зуева, который проводил первый матч за самарский клуб.

Товарищеский матч

"Крылья Советов" (Самара) – "Тосно" – 4:2 (1:0)

Голы: Корниленко, 12 (1:0). Корниленко, 51 (2:0). Зуев, 55 (3:0). Ятченко, 60 – с пенальти (4:0). Мухаметшин, 66 (4:1). Кутьин, 83 (4:2).

"Крылья Советов": Лория, Ятченко (Глеб, 75), Гаджибеков, Зотов, Надсон (Бато, 45), Родич, Башкиров, Мияйлович (Зинков, 65), Зуев (Кудряшов, 80), Корниленко, Паскуато.

Предупреждения: Зуев, 25. Кашчелан, 27. Милевский, 35. Корниленко, 42. Дугалич, 42.

Удаления: Милевский (Тосно), 36. Кашчелан (Тосно), 75.

20 февраля. Турция