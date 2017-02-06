Гол Игоря Денисова принес "Локомотиву" победу над "Сеннерйюском"

В товарищеском матче, который проходил Испании, "Локомотив" одержал победу над "Сеннерйюском" - 1:0. Автором единственного гола этой встречи стал полузащитник железнодорожников Игорь Денисов, голевую передачу на которого отдал новичок красно-зеленых Джефферсон Фарфан. 32-летний перуанец вышел на поле после перерыва, заменив нападающего Артема Галаджана.

Товарищеский матч

"Локомотив" (Россия) - "Сеннерйюск" (Дания) - 1:0 (0:0)

Гол: И.Денисов, 59 (1:0).

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, В.Денисов, Михалик, Пейчинович, И.Денисов, Касаев, Игнатьев (Миранчук, 46), Коломейцев (Ндинга, 75), Баринов, Галаджан (Фарфан, 46).

6 февраля. Марбелья. Стадион San Pedro.