Глушаков покинул стадион в сопровождении сотрудников службы безопасности отдельно от команды

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, не принявший участие в матче 13-го тура чемпионата России против "Урала" (1:2), покинул стадион отдельно от команды.
Футболист в сопровождении сотрудников службы безопасности вышел через выход между западной и южной трибуной.
Глушаков дал пару автографов и не стал отвечать на вопросы корреспондента "СЭ".
Отметим, что болельщики не скандировали никаких оскорблений в адрес игрока. (Анастасия Рацкевич)
#СпартакУрал Денис Глушаков дал пару автографов и в сопровождении сотрудников службы безопасности покинул территорию стадиона– СЭ Спартак (@spartak_se) 4 ноября 2018 г.
На вопросы отвечать не стал pic.twitter.com/tDWv5KTEJR
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