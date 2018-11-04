Глушаков покинул стадион в сопровождении сотрудников службы безопасности отдельно от команды

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, не принявший участие в матче 13-го тура чемпионата России против "Урала" (1:2), покинул стадион отдельно от команды.

Футболист в сопровождении сотрудников службы безопасности вышел через выход между западной и южной трибуной.

Глушаков дал пару автографов и не стал отвечать на вопросы корреспондента "СЭ".

Отметим, что болельщики не скандировали никаких оскорблений в адрес игрока. (Анастасия Рацкевич)