21:32 | Футбол — РПЛ

Глушаков покинул стадион в сопровождении сотрудников службы безопасности отдельно от команды

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, не принявший участие в матче 13-го тура чемпионата России против "Урала" (1:2), покинул стадион отдельно от команды.
Футболист в сопровождении сотрудников службы безопасности вышел через выход между западной и южной трибуной.

Глушаков дал пару автографов и не стал отвечать на вопросы корреспондента "СЭ".
Отметим, что болельщики не скандировали никаких оскорблений в адрес игрока. (Анастасия Рацкевич)

 

Спартак – Урал

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
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