11:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Глава московских судей отказался работать с Будогосским

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Председатель Московской коллегии судей Сергей Французов написал заявления в департамент судейства и инспектирования РФС и судейский комитет РФС, временно прекратив инспектирование матчей чемпионата России – пока действуют полномочия руководителей этих органов Андрея Будогосского и Андрея Бутенко. Соответствующие обращения направлены президентам РФС и РФПЛ Виталию Мутко и Сергею Прядкину.

Ранее от инспектирования отказался Владимир Енютин. Станислав Сухина не вправе быть инспектором – он стал сотрудником "Локомотива". Николай Левников тоже выведен из списка, так как он возглавил судейский корпус в Казахстане. Тарас Безубяк до конца сезона не будет получать назначений, потому что не сдал экзамен. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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NapoliFC

Видимо смена судей резко наладит игру Кокошки и Игрочишки:)

12:38

ненавижу_Мойшу_Каца

Началась атака на проСПАМовских функционеров. Необходимо успеть всех их скинуть до того момента, когда Спартак будет недосягаем...

12:12

remiz

Неладно что-то в королевстве Датском...#орлованасудейство

12:00

kwazar312

Мутко человек,с Ивановым конечно работалось лучше,да,гнилой инспектор,своего мнения нет,продается за 10 серебренников.

11:59

Exsorsist

Французов- человек Мутко и газпрёма. Идет революция в судействе. После прихода к власти Французова, Зенит начнет строго бить 3 пенальти за матч.

11:45

higagy

Это они злые такие, потому что у них телевизора нет...

11:41

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