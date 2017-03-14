Глава московских судей отказался работать с Будогосским

Председатель Московской коллегии судей Сергей Французов написал заявления в департамент судейства и инспектирования РФС и судейский комитет РФС, временно прекратив инспектирование матчей чемпионата России – пока действуют полномочия руководителей этих органов Андрея Будогосского и Андрея Бутенко. Соответствующие обращения направлены президентам РФС и РФПЛ Виталию Мутко и Сергею Прядкину.
Ранее от инспектирования отказался Владимир Енютин. Станислав Сухина не вправе быть инспектором – он стал сотрудником "Локомотива". Николай Левников тоже выведен из списка, так как он возглавил судейский корпус в Казахстане. Тарас Безубяк до конца сезона не будет получать назначений, потому что не сдал экзамен. (Александр БОБРОВ)
NapoliFC
Видимо смена судей резко наладит игру Кокошки и Игрочишки:)
12:38
ненавижу_Мойшу_Каца
Началась атака на проСПАМовских функционеров. Необходимо успеть всех их скинуть до того момента, когда Спартак будет недосягаем...
12:12
remiz
Неладно что-то в королевстве Датском...#орлованасудейство
12:00
kwazar312
Мутко человек,с Ивановым конечно работалось лучше,да,гнилой инспектор,своего мнения нет,продается за 10 серебренников.
11:59
Exsorsist
Французов- человек Мутко и газпрёма. Идет революция в судействе. После прихода к власти Французова, Зенит начнет строго бить 3 пенальти за матч.
11:45
higagy
Это они злые такие, потому что у них телевизора нет...
11:41