Глава московских судей отказался работать с Будогосским

Председатель Московской коллегии судей Сергей Французов написал заявления в департамент судейства и инспектирования РФС и судейский комитет РФС, временно прекратив инспектирование матчей чемпионата России – пока действуют полномочия руководителей этих органов Андрея Будогосского и Андрея Бутенко. Соответствующие обращения направлены президентам РФС и РФПЛ Виталию Мутко и Сергею Прядкину.

Ранее от инспектирования отказался Владимир Енютин. Станислав Сухина не вправе быть инспектором – он стал сотрудником "Локомотива". Николай Левников тоже выведен из списка, так как он возглавил судейский корпус в Казахстане. Тарас Безубяк до конца сезона не будет получать назначений, потому что не сдал экзамен. (Александр БОБРОВ)