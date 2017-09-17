Георгий Тигиев: "Не понимаю, как "Спартак" мог сыграть вничью с "Тосно"

Защитник "Спартака" Георгий Тигиев после матча против "Тосно" (2:2) рассказал о том, что ему было комфортно играть по схеме и с тремя центральными защитниками, и с двумя. По его словам, красно-белые знали, что тосненцы хорошо играют вверху.

– Не понимаю, как с 2:0 мы могли сыграть вничью, – сказал Тигиев. – Пропущенные голы посмотрел на повторе, была ошибка… Но это футбол.

– Насколько трудно было перестроится со схемы с трех защитников?

– Никакого дискомфорта нет, у них было удаление и тренер решил убрать третьего защитника, чтобы мы больше играли в атаку. Это и привело ко второму забитому голу. Потом, может, расслабились. Может, концентрация пропала. Не могу объяснить.

– Показалось, что "Спартак" начал нервно. В чем здесь причина?

– "Тосно" хорошо играет вверху. Идет подача, скидка… Готовились к этому, разбирали, но что-то не получилось.