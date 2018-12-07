Гендиректор "Анжи": "Игра со "Спартаком" не состоится только в случае форс-мажора"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов сообщил "СЭ", что проведению матча 17-го тура чемпионата России "Анжи" – "Спартак"​ ничто не угрожает. Встреча состоится в субботу, 8 декабря в Каспийске (20.00 по Москве).

– В плане погодных условий у нас нет никаких проблем – плюс 8 градусов, никаких катаклизмов не ожидается, – сказал Флегонтов.

– Аренда "Анжи Арены" оплачена?

– Да, здесь тоже все в порядке. Проведению игры ничто не угрожает, она не состоится только в случае, если произойдет что-то сверхъестественное, форс-мажор. (Иван Торопцев)

"Анжи" – "Спартак": чемпионат России, онлайн-трансляция, 8 декабря, начало – в 20.00 (мск).