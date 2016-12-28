Федор Смолов: "Решил сам себе доказать, что способен на многое"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов был признан лучшим футболистом России 2016 года по версии еженедельника "Футбол". В голосовании приняли участие и 23 журналиста "СЭ".

Ранее Смолов был признан лучшим футболистом-2016 по версии "СЭ", РФС и РФПЛ.

– Знаете, как вашу историю вообще большинство болельщиков представляет? Что жил-был обычный российский футболист Смолов. Да, с талантом, но еще и с паспортом, с которым в условиях лимита мог не напрягаться. А потом у него в голове что-то щелкнуло. И он стал пахать так, что теперь у него больше трех десятков мячей за год.

– Щелкнуло, да. Сто процентов щелкнуло. Все правильно. Вот только большинство пытается это увязать с расставаниями, с какими-то там событиями в личной жизни. А это не так. У меня просто произошел разговор с самим собой. Самолюбие взыграло. Что, я не понимаю, что у меня есть талант? Я в "молодежке" забивал больше всех. И в юношеской сборной забивал больше всех, всегда и везде был на виду. А при переходе во взрослый футбол все не шло у меня и не шло. И я решил в первую очередь сам себе доказать, что способен на многое на самом деле.

– Как это произошло? Проснулись одним прекрасным утром и решили: начинаю новую жизнь?

– Все думают, что все началось в "Урале". На самом деле – гораздо раньше. Просто когда я принял это решение и поменял все, это по щелчку пальцев не могло в один момент отразиться на результатах. Но я понимал, что нужно терпеть, что нужно ждать, и если я буду продолжать работать и трудиться, то мне это все вернется. Так и произошло. И все начало возвращаться как раз в период моей игры в "Урале". Плюс хорошо, что попался Александр Федорович. Он выпускал меня нападающим и не ограничивал на поле. Так и говорил: "Я вижу по твоим игровым способностям, что тебя не стоит ограничивать. Ты можешь делать на поле все что пожелаешь".

Как голосовали журналисты "СЭ":

Виталий Айрапетов – Акинфеев, Нобоа, Смолов

Сергей Астахов – Глушаков, Дзюба, Смолов

Александр Бобров – Смолов, Жулиану, Промес

Александр Вишневски – Промес, Смолов, Кутепов

Юрий Голышак – Джанаев, Акинфеев, Калачев

Михаил Гончаров – Акинфеев, Смолов, Промес

Сергей Егоров – Дзюба, Смолов, Промес

Дмитрий Зеленов – Дзюба, Промес, Азмун

Евгений Зырянкин – Акинфеев, Смолов, В. Березуцкий

Алексей Иванов – Смолов, Акинфеев, Нобоа

Вячеслав Короткин – Халк, Промес, Акинфеев

Александр Кружков – Смолов, Промес, Дзюба

Андрей Кузичев – Смолов, Промес, Дзюба

Александр Львов – Дзюба, Смолов, Акинфеев

Максим Максимов – Смолов, Промес, Дзюба

Филипп Папенков – Смолов, Дзагоев, Джанаев

Александр Просветов – Акинфеев, Промес, Смолов

Игорь Рабинер – Дзюба, Смолов, Акинфеев

Дмитрий Симонов – Смолов, Акинфеев, Промес

Федор Успенский – Смолов, Акинфеев, Дзюба

Александр Федоров – Акинфеев, Промес, Смолов

Сергей Циммерман – Смолов, Жулиано, Акинфеев

Гоша Чернов – Смолов, Промес, Дзюба.