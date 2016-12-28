Федор Смолов: "Решил сам себе доказать, что способен на многое"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов был признан лучшим футболистом России 2016 года по версии еженедельника "Футбол". В голосовании приняли участие и 23 журналиста "СЭ".
Ранее Смолов был признан лучшим футболистом-2016 по версии "СЭ", РФС и РФПЛ.
– Знаете, как вашу историю вообще большинство болельщиков представляет? Что жил-был обычный российский футболист Смолов. Да, с талантом, но еще и с паспортом, с которым в условиях лимита мог не напрягаться. А потом у него в голове что-то щелкнуло. И он стал пахать так, что теперь у него больше трех десятков мячей за год.
– Щелкнуло, да. Сто процентов щелкнуло. Все правильно. Вот только большинство пытается это увязать с расставаниями, с какими-то там событиями в личной жизни. А это не так. У меня просто произошел разговор с самим собой. Самолюбие взыграло. Что, я не понимаю, что у меня есть талант? Я в "молодежке" забивал больше всех. И в юношеской сборной забивал больше всех, всегда и везде был на виду. А при переходе во взрослый футбол все не шло у меня и не шло. И я решил в первую очередь сам себе доказать, что способен на многое на самом деле.
– Как это произошло? Проснулись одним прекрасным утром и решили: начинаю новую жизнь?
– Все думают, что все началось в "Урале". На самом деле – гораздо раньше. Просто когда я принял это решение и поменял все, это по щелчку пальцев не могло в один момент отразиться на результатах. Но я понимал, что нужно терпеть, что нужно ждать, и если я буду продолжать работать и трудиться, то мне это все вернется. Так и произошло. И все начало возвращаться как раз в период моей игры в "Урале". Плюс хорошо, что попался Александр Федорович. Он выпускал меня нападающим и не ограничивал на поле. Так и говорил: "Я вижу по твоим игровым способностям, что тебя не стоит ограничивать. Ты можешь делать на поле все что пожелаешь".
Как голосовали журналисты "СЭ":
Виталий Айрапетов – Акинфеев, Нобоа, Смолов
Сергей Астахов – Глушаков, Дзюба, Смолов
Александр Бобров – Смолов, Жулиану, Промес
Александр Вишневски – Промес, Смолов, Кутепов
Юрий Голышак – Джанаев, Акинфеев, Калачев
Михаил Гончаров – Акинфеев, Смолов, Промес
Сергей Егоров – Дзюба, Смолов, Промес
Дмитрий Зеленов – Дзюба, Промес, Азмун
Евгений Зырянкин – Акинфеев, Смолов, В. Березуцкий
Алексей Иванов – Смолов, Акинфеев, Нобоа
Вячеслав Короткин – Халк, Промес, Акинфеев
Александр Кружков – Смолов, Промес, Дзюба
Андрей Кузичев – Смолов, Промес, Дзюба
Александр Львов – Дзюба, Смолов, Акинфеев
Максим Максимов – Смолов, Промес, Дзюба
Филипп Папенков – Смолов, Дзагоев, Джанаев
Александр Просветов – Акинфеев, Промес, Смолов
Игорь Рабинер – Дзюба, Смолов, Акинфеев
Дмитрий Симонов – Смолов, Акинфеев, Промес
Федор Успенский – Смолов, Акинфеев, Дзюба
Александр Федоров – Акинфеев, Промес, Смолов
Сергей Циммерман – Смолов, Жулиано, Акинфеев
Гоша Чернов – Смолов, Промес, Дзюба.
Дополнительная информация
https://www.ftbl.ru/point/fedor-smolov-u-menya-sostoyalsya-sereznyj-razgovor-s-samim-soboj-i-ya-pomenyal-vse-v-svoej-zhizni/
shpasic
ещё смешно, что Халка назвал только один)
19:09
shpasic
ощущение, что некоторые журналисты, если судить по голосованию, любят проводить время с Романом Ерёменко.
19:07
Exsorsist
« Каждый человек способен на многое. Но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен… » (с)
18:49
Ботаникум
Да уж, Фёдор, и впрямь мало ИМЕТЬ ТАЛАНТ, нужно ещё и ПОТРУДИТЬСЯ для его реализации. Молодец, что сам для себя всё решил и при этом решил ПРАВИЛЬНО!
18:41